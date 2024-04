Relembre a trajetória de sucesso do grupo Molejo, que consagrou Anderson

Um clássico dos anos 1990 que se tornou atemporal, a frase "Não era amor, era cilada" já embalou festas por todo o Brasil. A canção Cilada é um dos maiores sucessos do Molejo, grupo carioca de pagode formado no fim da década de 1980 que conquistou o público com canções divertidas. O grupo perdeu nesta sexta-feira (26/4) o vocalista — e um dos fundadores da banda —, o cantor Anderson Leonardo, 51 anos, que lutava contra um câncer.

O Molejo foi fundado pelos amigos Anderson Leonardo, Andrezinho, Claumirzinho, Lúcio Nascimento, Robson Calazans e Jimmy Batera na zona norte da capital fluminense. Cinco anos após a criação, o primeiro CD, que leva o nome do grupo, alcançou mais de 100 mil cópias vendidas com sucessos como o hit Caçamba.

Em 1996, a banda alcançou o topo das paradas com o álbum Não Quero Saber De Ti Ti Ti. Entre outras composições, o CD conta com a presença da música Cilada. Foi ainda nessa época, o período de maior sucesso do grupo, que o Molejo lançou o álbum Brincadeira de criança. Entre os destaques do lançamento, estão Brincadeira de criança e Dança da vassoura – do famoso trecho "diga aonde você vai que eu vou varrendo".

O último álbum de músicas inéditas dos artistas, o Molejo club, foi lançado em 2016, mas o grupo não parou de se apresentar e continuou com agenda de shows, em que cantava os novos e os antigos sucessos. Devido ao estado de saúde, o vocalista Anderson Leonardo não cumpria a agenda de apresentações com o grupo nos últimos meses. Mesmo sem o artista nos palcos, as redes sociais do Molejo fazia atualizações constantes sobre o cantor, além de publicar fotos de encontros e visitas dos integrantes.

Anderson descobriu um câncer inguinal, que se desenvolve no pênis e no ânus. Nas redes sociais, o grupo lamentou a perda e descreveu o vocalista como alguém cuja "presença e alegria era uma luz que iluminava a vida de todos ao seu redor".