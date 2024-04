Ator brasileiro Claudio Olegario estrela filme estrangeiro gravado no Rio

Baseado em fatos reais e com muita ação e suspense, o filme Vidro fumê está em cartaz nos cinemas brasileiros. Do diretor português Pedro Varela, o longa conta a história de Mary (Ellie Bamber), uma turista no Rio de Janeiro que vive uma noite de terror ao ser sequestrada com o namorado (o australiano James Frecheville, de Peaky blinders).



O elenco, que inclui atores de vários países, conta com o brasileiro Claudio Olegario, que faz sua estreia internacional. Ele interpreta Rick James, o amigo britânico da protagonista, que vem visitá-la no Brasil, e contracena bastante com a atriz britânica que interpreta Mary, conhecida pela atuação em filmes como Animais noturnos e Vermelho, branco e sangue azul.



Natural de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, Claudio se formou na Escola de Atores Wolf Maya, em São Paulo, em 2016, e também em propaganda e marketing pela FACAMP, em Campinas. O rapaz se destacou entre o público brasileiro ao viver o ginasta Erik na novela Salve-se quem puder, exibida em 2020 na TV Globo. Gravado no Brasil em 2018, Vidro fumê traz uma história forte, baseada em fatos reais, de uma jovem que foi sequestrada e estuprada mais de sete vezes pelos seus sequestradores.



Claudio Olegario, ator (foto: Paulo Macedo/ Divulgação)

Claudio está desde o ano passado em Los Angeles, considerada a capital do entretenimento, para onde se mudou, aproveitando uma oportunidade de estudo no método da preparadora de nomes clássicos do mercado audiovisual. "Me mudei para estudar no conservatório da preparadora de elenco Stella Adler, conhecida por ter sido coach do Marlon Brando. Minha vida tem sido de muito estudo, e meu primeiro ano foi muito desafiador. Levei um tempo para entender a dinâmica do conservatório, mas já colho bons frutos. Gosto de pensar que posso representar meu país aqui", afirmou o brasileiro, de 32 anos.



Hoje, Claudio finaliza projetos internacionais também por trás das câmeras. Ele está terminando de escrever um longa-metragem. "É um projeto que morou na minha imaginação por muitos anos, e aí conheci o roteirista Guilherme Pedra, formado pela New York University em Film and TV Production. Graças a nossa parceria, nós conseguimos materializar o roteiro", comemora.

Fora do audiovisual, ainda este ano, Claudio protagoniza uma montagem de Cymbeline, peça de William Shakespeare, onde interpreta o vilão, Iachimo. "O inglês do texto de Shakespeare é arcaico, e não se improvisa. Cada palavra importa, e, às vezes, essas palavras não são muito comuns. Eu estudo com um dicionário-glossário específico do universo de Shakespeare. É muito trabalhoso, mas muito recompensador", reconhece o ator.