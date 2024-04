Espetáculo argentino fala sobre crianças roubadas durante a ditadura

A Casa dos Quatro recebe apresentação única nesta sexta-feira (26/4) da peça O canto das cigarras, às 20h. Escrita e interpretada pela argentina Marcela De Grande e sob a direção de Germán Rodríguez, o espetáculo conta a história de netos das avós da praça de maio.

A apresentação foi feita a partir de um trabalho de pesquisa de reconstituição de 24 narrativas de crianças desaparecidas que foram roubadas durante a ditadura militar e encontradas 40 anos depois por suas famílias biológicas. A autora é contemporânea a esses netos e netas, e alterna as cenas entre as histórias de dor relatadas e momentos cômicos da própria infância.

A Associação civil avós da praça de maio é um movimento social pelos direitos humanos na Argentina, que luta para localizar e restituir todas as crianças sequestradas ou desaparecidas durante a ditadura militar argentina.

Marcela se sentiu impactada ao tomar consciência que fazia parte dessa geração de bebês sequestrados e se percebeu como sobrevivente. Isso a inspirou a dar voz a essas histórias e refletir sobre a complexa questão da identidade. “Senti a necessidade de escrever alguma coisa sobre isso, são histórias individuais mas que tocama sociedade como um todo. Muitos desses netos ainda não foram encontrados e podem estar em qualquer lugar do mundo, talvez até no Brasil”, diz.

A autora passou por um momento difícil ao selecionar as histórias que iriam entrar em cena: a vontade era contar todas elas. Cada um desses relatos têm muitas particularidades e diferenças. A peça permite que o público se aproxime um pouco da história dessas pessoas em um momento histórico tão sensível para a Argentina.

A peça foi exibida primeiramente na UnB, na quarta-feira (24/4), e Marcela não sabia como ela iria funcionar fora da Argentina: “A história da ditadura é comum entre nossos países, e faz com que todo mundo possa ressoar com a temática. A questão da identidade vai além das fronteiras. Não é também uma coisa tão particular, nos toca a todos. As ditaduras não só tiveram impacto nas pessoas que sumiram, todo mundo sofreu. Acho que as pessoas podem se identificar por distintos lugares e isso foi o que aconteceu, felizmente, na primeira apresentação aqui.”

Serviço



O canto das cigarras

Adaptação para o português do espetáculo El canto de las cigarras, sexta-feira (26/4), às 20h, no Teatro Ribondi — Casa dos Quatro (708 norte, Bl F Loja 01). Ingressos: R$ 40 R$ 20 (meia) pelo Sympla. Não recomendado para menores de 12 anos.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel