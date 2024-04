Morre José Santa Cruz, dublador e humorista do 'Zorra Total', aos 95 anos

Morreu nesta sexta-feira (26/4) o ator, dublador, radialista e humorista José Santa Cruz, aos 95 anos. O ator tinha doença de Parkinson e estava internado com broncopneumonia no Rio de Janeiro, de acordo com informações da Globo.

Ele deixa a esposa, com quem era casado há 72 anos, três filhos, cinco netos e quatro bisnetos. Santinha, como era conhecido pelos amigos de profissão, será velado no sábado (27/4) no Cemitério da Penitência, em Botafogo.

José Santa Cruz nasceu em Picuí, na Paraíba, e começou a carreira artística aos 18 anos, ao substituir um amigo em uma emissora de rádio. Estreou na televisão em 1960, em 1963 foi para a TV Tupi e começou a atuar como dublador, antes de chegar na TV Globo, em 1971.

A voz de Santinha virou febre na década de 1990 com o bordão "Querida, cheguei", frase falada pelo pai de Família Dinossauros, Dino da Silva Sauro. Na dublagem, também emprestou a voz para Magneto nos desenhos X-Men, Rúbero Hagrid em Harry Potter, J.Jameson nos filmes do Homem Aranha, do ator Danny DeVito em seus filmes, e muitos outros personagens.

Como ator, atuou em novelas nas décadas de 1970 e 1980. Entre 2002 e 2015, viveu diversos personagens em Zorra Total, da TV Globo. Seu papel mais recente na emissora foi um padre na novela Espelho da Vida, de 2019.

"O comediante pode ser um dramático, de repente. E isso faz parte do ofício, um ator tem que ser completo. E eu amo o que faço, seja rir ou chorar", afirmou Santa Cruz em entrevista para a série Os Experientes, de 2015.