Morre o cantor Anderson Leonardo, vocalista do Molejo

Morreu na manhã desta sexta-feira (26) o cantor Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, aos 51 anos, no Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O artista estava internado desde o início deste mês para tratar complicações do câncer na região inguinal.

O compositor passou por altos e baixos durante a internação, até que na última segunda-feira (22), após 11 dias no quarto, ele precisou voltar para Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) por apresentar piora. Na manhã desta sexta-feira (26), Anderson Molejo teve uma piora no estado de saúde, que era considerado gravíssimo e não resistiu.

O comunicado da morte do artista foi feito no perfil oficial do Grupo Molejo no Instagram: "Nosso guerreiro ANDERSON LEONARDO lutou bravamente, mas infelizmente foi vencido pelo câncer, mas será sempre lembrado por toda família, amigos e sua imensa legião de fãs, por sua genialidade, força e pelo amor aos palcos e ao MOLEJO. Sua presença e alegria era uma luz que iluminava a vida de todos ao seu redor, e sua falta será profundamente sentida e jamais esquecida, nós te amamos", diz a publicação.

A equipe do cantor chegou a pedir doação de sangue por meio de uma publicação no perfil oficial do Molejo. "Doe sangue. A todos que puderem doar, nosso cantor Anderson Leonardo está precisando muito de nossa ajuda. Doação de Sangue nos endereços acima, em nome de: Anderson de Oliveira. Cod. de Doação: 10473433”, anunciou a publicação.

Vale lembrar que Anderson Leonardo descobriu em 2022 um tipo de câncer raro inguinal, que se desenvolve no pênis e no ânus. Esse tipo de tumor está associado a inflamações prolongadas e também pode estar ligado à infecção por HPV.



Anderson Leonardo era casado com a administradora Paula Cardoso e deixou quatro filhos: Leozinho Bradock, Alessa, Rafael Phelipe e Alice.

Carreira

Anderson Leonardo, muito conhecido como Anderson Molejo, além de cantor, era compositor e instrumentista. Ficou famoso por integrar o grupo de pagode Molejo, em que tocava cavaquinho e vocalista.

O grupo nasceu nos anos 90, no Méier, na Zona Norte do Rio, com os hits escutados até hoje como Brincadeira de Criança, Cilada e Dança da Vassoura. A banda seguiu fazendo sucesso com participação constante em programas de TV, com estilo marcante pela irreverência e letras bem-humoradas.









