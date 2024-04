Protagonista de Alma Gêmea, Priscila Fantin confessa desconforto com a fama

Reprodução/ Instagram

Priscila Fantin, atriz, confessou que não sente tanta falta da exposição, como na época que protagonizou a novela Alma Gêmea, que, mais uma vez, será reprisada na Globo.

"O lugar de destaque nunca foi tão confortável para mim. Não gosto de ser o centro das atenções. Gosto mesmo de colaborar com o todo, mas, estando no centro, muitas vezes não conseguia fazer essas outras coisas. Muito do seu tempo é tomado para o estar ali na frente das câmeras. Sentia falta de colocar a mão na massa e experimentar de tudo um pouco na arte. Me sinto mais confortável ficando nos bastidores. Eu sempre tentava ajudar um ator novato ou com dificuldade em entender o diretor. Adoro colaborar", desabafou em entrevista à revista Quem.

Em outra entrevista, dessa vez à Globo, a atriz revelou como montou a Serena, a protagonista da trama. "Estudei toda a história da cultura e etnia que são os Kadiwéu e tive a oportunidade de visitar uma tribo Kadiwéu, onde Giovani foi batizado. Tive essa proximidade e vivência e ainda o apoio de um antropólogo estudioso de cultura indígena, Giovani José da Silva", explicou.

A Globo segue com bastante expectativa em relação à reprise de Alma Gêmea. Tanto que encurtará a clássica Sessão da Tarde e colocará a trama de Walcyr Carrasco a partir das 17 horas.