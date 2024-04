Ana Beatriz Nogueira é escalada para próxima novela de João Emanuel Carneiro

Reprodução/ Globo Ana Beatriz Nogueira

Ana Beatriz Nogueira, atriz, é mais um nome confirmado na próxima novela de João Emanuel Carneiro, Mania de Você, que estreia no segundo semestre. A informação é da colunista Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo.

A parceria da atriz com o autor de Avenida Brasil não é inédita. Em 2022, ela foi a sofisticada Guiomar em Todas as Flores, do Globoplay. Contudo, a global será neste novo trabalho uma mulher caiçara, ou seja, uma mulher simples, ligada a artesanato, pesca, bem diferente dos seus personagens sofisticados.

O protagonista da trama será Nicolas Prattes. Ele será o mocinho Ruda. O vilão fica por conta de Chay Suede, que defenderá o Mavi. Adriana Esteves, Murilo Benicio e Agatha Moreira também foram confirmados na trama.

Por falar em Nicolas Prattes, os internautas se revoltaram com a escalação do autor na trama de João Emanuel Carneiro. Ele emendou duas novelas na Globo, as recentes Todas as Flores e Fuzuê.