Título de documentário de Davi, campeão do BBB 24, alfineta Rodriguinho

Globo/ Divulgação Davi

O documentário de Davi, campeão do BBB 24, já se encontra com nome definido. Davi- Um cara comum da Bahia, é uma alfinetada ao pagodeiro Rodriguinho, que soltou uma frase infeliz direcionada ao baiano durante o confinamento.

"Dependendo de com quem ele for, ele vai embora, sim. Eu não acho ele mais forte do que ninguém aqui. O Davi não tem nada. É só um cara comum da Bahia", disse o cantor no dia 13 de janeiro no reality global.

O documentário será lançado no dia 08 de maio no Globoplay. A plataforma já fez outros documentários com ex-BBBs, como Juliette, Gil do Vigor e Karol Conká.

Nesta semana, Davi confirmou em uma gravação do programa Altas Horas o seu rompimento com Mani Rego. "Ela que terminou comigo. Ela não soube respeitar meu momento, o que eu estava vivendo naquele momento", disparou ele. Contudo, a relação de amor deles será retratada no documentário.