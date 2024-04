Microsoft quer adiantar desenvolvimento de 'Fallout 5'

Durante uma participação no podcast The Xbox Two, o editor do Windows Central, Jez Corden, afirmou o interesse da Microsoft de acelerar o processo de desenvolvimento de Fallout 5, depois do sucesso astronômico da série, que conseguiu vender 7.500% unidades na Europa.

“Eles estão atualmente formulando planos sobre como trazer o próximo Fallout para nós, mais cedo do que tarde", declarou Jez.

Quando perguntado se Fallout 5 seria feito pela Bethesda, o editor afirmou que o desenvolvimento sairia das mãos da Bethesda e seria dado a outro estúdio da Microsoft. “É disso que estão falando internamente, pelo que entendi."

Um dos estúdios que poderia cumprir a árdua tarefa de substituir a Bethesda no desenvolvimento de Fallout 5, poderia ser a Obsidian Entertainment, responsável por um jogo spin-off da série atômica, Fallout New Vegas, que é considerado um dos melhores da saga e também se encontra dentro do leque de estúdios que a Microsoft é dona. Neste momento, a Bethesda tem seu trabalho focado em Elder Scrolls VI, a sequência de um dos jogos mais celebrados da indústria, Skyrim, além disso, a empresa continua dando suporte ao seu RPG espacial, Starfield.

A declaração vem logo depois do sucesso da série de Jonathan Nolan para a Amazon Prime Vídeo, Fallout, que foi muito aclamado pela crítica e fez novas pessoas descobrirem o muito imersivo e distópico dos jogos. O último jogo lançado da saga, Fallout 76, foi lançado em 2018, na época ele foi bombardeado em críticas, mas com o tempo e os inúmeros concertos feitos pela Bethesda, o jogo se tornou melhor.

Fallout 76 está disponível para PC, PlayStation 4 e Xbox One.