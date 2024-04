Romance conta história de indígena que era dentista e enfermeiro

Enfermeiro, obstetra e dentista prático, Caranã foi uma espécie de respiro para seu povo no Manaquiri, próximo a Manaus, e virou personagem do romance Manaquiri — Terra de Caranã, que o escritor amazonense Aluizio Felipe da Silva lança no sábado (4/4), às 19h30, na Belini — Panificadora e Gastronomia (CLS 113).

O romance narra a epopeia do caboclo Caranã, que dedicou a vida a cuidar dos ribeirinhos na bacia dos rios Manaquiri, Castanho e no Igarapé do Fuxico, na Amazônia do século 20. O personagem teria deixado um diário que chegou às mãos Aluizio e teria servido de base para escrever o romance, que tem como cenários paisagens como o grande rio Negro, o Solimões, o baixo-Amazonas, o Manaquiri, o Castanho, o igarapé do Fuxico e seus igapós.

Nascido em Manaus em 1971, casado e pai de três filhos, Aluizio é formado em direito e servidor aposentado do Supremo Tribunal Federal. Especializado em Políticas e Gestão de Segurança Pública, também escreve artigos sobre Direitos Humanos, Direito da Criança e do Adolescente

No livro, ele conta que Caranã era uma espécie de salvador da região e tinha como meta instruir seu povo quanto às questões sanitárias. Ele acreditava que isso poderia ajudar a resolver uma série de moléstias e enfermidades comuns no local, além de reduzir a mortalidade infantil. Também dedicou-se a salvar a vida de meninas parturientes sem condições de ter um parto saudável e seguro, o que acabou por salvar a vida de muitos bebês.