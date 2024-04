Fãs esperam por Madonna em hotel no Rio de Janeiro; veja vídeo

Fãs da cantora Madonna foram vistos do lado de fora do hotel onde a artista está hospedada, no Rio de Janeiro. A diva pop está no Copacabana Palace desde que chegou ao Brasil, na manhã desta segunda-feira (29/4).



Uma imagem mostra Madonna entrando no hotel. Ao lado de fora estavam alguns policiais e fãs aguardando pela cantora. Veja:









Madonna fará um show em terras cariocas, na praia de Copacabana, neste sábado (4/5). A apresentação marcará o encerramento da The Celebration Tour, que celebra os 40 anos da artista.

O evento começará a partir das 19h, com alguns DJs fazendo a abertura. Às 20h, está prevista a apresentação do DJ americano Diplo. Madonna subirá ao palco no horário previsto de 21h30.

Essa é a primeira vez que a artista vem ao Brasil em 12 anos. Na última vez, em 2012, Madonna fez duas apresentações em São Paulo, uma no Rio de Janeiro e outra em Porto Alegre.

A primeira vez que a estrela esteve em terras brasileiras foi em 1993. Naquele ano, ela reuniu 120 mil fãs no estádio Maracanã, também no RJ.