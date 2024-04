Rainbow Six Siege: LCQ Team Liquid garante vaga para O BLAST R6 Major Manchester

Team Liquid garantiu a última vaga para o Major Manchester ao vencer a equipe da Fluxo no Last Chance Qualifier (LCQ) - (crédito: Reprodução/Ubisoft)

A Team Liquid garantiu a última vaga brasileira ao BLAST R6 Major Manchester 2024. A equipe comandada por Paluh e Nesk venceram a Fluxo na final e asseguraram a quarta vaga, vindo do Last Chance Qualifier (LCQ).

A final do torneio ocorreu neste domingo (28/4), em formato melhor de três mapas (MD3) a cavalaria levou a melhor contra a equipe da Fluxo pelo placar de 2 a 0, com parciais 7 a 5 na Oregon e 8 a 7 no Banco. Durante a campanha pela quarta e última vaga, a Liquid desbancou outras equipes na campanha classificatória, como a w7m e MIBR.

Com a vaga do Last Chance Qualifier, a Team Liquid se junta a campeã invicta do 1º Turno do Blast R6: Liga Brasileira FaZe Clan, a vice-campeã, E1 Sports e a Furia que já havia garantido a terceira vaga, os times vão representar o Brasil no BLAST R6 Major Manchester 2024, que acontecerá entre os dias 16 e 26 de maio.

Confira abaixo a tabela de jogos do Last Chance Qualifier:

Quinta-feira (25/4)

Série 1 - W7M Esports 2 x 0 E1 Sports

Série 2 - Team Liquid 2 x 0 MIBR

Sexta-feira (26/4)

Série 3 - Black Dragons 2 x 0 Ninjas In Pyjamas

Série 4 - Vivo Keyd Stars 0 x 2 Fluxo

Sábado (27/4)

Série 5 - W7M Esports 1 x 2 Team Liquid

Série 6 - Black Dragons 1 x 2 Fluxo

Domingo (28/4)

Série 7 - Team Liquid 2 x 0 Fluxo

* Estagiário sob supervisão de Samuel Calado