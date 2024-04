Sand Land: As aventuras do Belzebu no mundo deserto

O mestre mangaká Akira Toriyama faleceu em 1º de março, deixando seu legado histórico para os fãs. Akira foi autor de obras como Dr. Slump, Jaco, o patrulheiro espacial e, é claro, Dragon Ball. Não apenas isso, mas Toriyama teve dedo no mundo dos games e marcou muitos fãs de RPG com seu estilo visual único tanto em Chrono Trigger, quanto em Dragon Quest. Este ano existem dois jogos inéditos baseados em suas obras que saem ainda em 2024, Sand Land sendo o primeiro chegando nessa sexta-feira (26) e Dragon Ball: Sparking Zero em algum momento deste ano.

Árida e aventuresca

A última esperança do Xerife Rao em um ato de desespero e se aliar com os demônios em busca de água. (foto: Reprodução/Bandai Namco)

Baseado no mangá de volume único dos anos 2000, desenvolvido pela Bandai Namco, Sand Land apresenta uma terra devastada pela guerra que se tornou árida e estéril, transformando o mundo todo em um deserto gigantesco, onde a água é o recurso mais valioso e muito raro. A única água que existe é controlada com punho de ferro por um ganancioso rei, que cobra fortunas por poucos litros de água, vendo isso, o Xerife Rao, parte numa busca por um lago lendário que existe em algum lugar da Sand Land.

Nesse mesmo universo, assim como existem seres humanos, também habitam os demônios, sendo retratados como criaturas místicas no jogo, desde um centauro a um slime, e entre eles existe o próprio Belzebu, o príncipe do inferno, filho do diabo, eu imagino que figura venha a sua mente, mas aqui ele só é uma criança que acredita que a maldade mais perversa que ele pode causar é ir para cama sem escovar os dentes.

Além de Belzebu, seu fiel escudeiro Thief, uma espécie de gnomo, o auxilia em suas aventuras pela Sand Land, ajudando a roubar alguns litros de água dos soldados do rei ocasionalmente. Só que parece que esse pouco não é suficiente para manter os demônios vivos, nesse meio tempo, Rao vai até a vila dos demônios em busca de auxílio do Diabo, que envia seu filho e Thief na missão de encontrar o misterioso lago lendário.

Combate e Gameplay

As batalhas de veículo são de longe o maior destaque, sendo divertidas e dinâmicas. (foto: Reprodução/Bandai Namco)

Nessa viagem, os personagens vão se deparar com os perigos do ermo, enfrentando diversas criaturas e o exército real em batalhas mano a mano e com veículos, que já é um destaque para o jogo. O maior alto de Sand Land é algo que já podia ser visto na demonstração do jogo, a quantidade de veículos, todos com leves diferenças de gameplay, sendo mais rápidos ou mais fortes que outros. Um que você pega logo no começo da aventura, é o tanque que já faz uma diferença absurda na movimentação e de dá uma capacidade ofensiva, que anteriormente, apenas com o carro do Xerife Rao, o jogador não possuía.

Além do tanque, outros veículos podem ser liberados conforme o progresso da campanha, para quem teve acesso a demo, uma moto e um mecha estão disponíveis também para a movimentação no mapa, todos seguindo aquela estética criada por Toriyama, que vimos já em outras obras, principalmente em Dragon Ball, inclusive o modo como se “invoca” os veículos são do mesmo modo como Bulma faz na série, jogando uma cápsula que explode e se torna o objeto.

Os tanques e veículos contam com um sistema de equipamentos, no qual você pode substituir armas por versões melhores, e que alteram um pouco a gameplay, colocando uma quantidade maior ou menor de disparos, ou maior ou menor de dano.

Sand Land ainda conta com o combate corpo a corpo, onde o jogador controla Belzebu e pede auxílio aos demais personagens, que vai ganhando mais complexidade conforme o jogador melhora seus poderes na árvore de habilidades, que é bem extensa para ambos, protagonista e suporte. O jogo ainda conta com momentos furtivos em sua gameplay, onde o jogador pode controlar tanto Thief ou Belzebu, se escondendo nas bases militares para não alertar os inimigos, é bem simplificado, mas funcional.

Estilo Mangá

Os demônios, apesar do nome, não tem nada de ameaçador ou monstroso em suas características físicas ou de personalidade, principalmente o protagonista Belzebu. (foto: Reprodução/Bandai Namco)

Os gráficos do jogo são como os últimos produzidos pela Bandai, focados em Cel Shading, um estilo de arte que dá o aspecto de desenho aos visuais dos jogos, com as linhas e os contornos bem destacados. Apesar do jogo se passar todo praticamente em único ambiente, ele ainda é muito colorido, por conta das criaturas que vivem no meio do deserto, mas principalmente pelo protagonista, Belzebu é rosa e faz um contraste enorme com o ambiente, uma escolha pontual no design de personagem.

Considerações Finais

O grande ermo é o principal cenário da aventura de Belzebub. (foto: Reprodução/Bandai Namco)

Sand Land tem uma história peculiar e divertida sobre aventura e companheirismo, trazendo um protagonista carismático, honrado o mangá escrito por Toriyama nos anos 2000. Ao melhor estilo “Mad Max” de mundo desolado, apesar de parecer repetitivo possui riqueza visual e diversidade de inimigos, além de divertidas batalhas de veículo. O game conta com pelo menos 30 horas de campanha bruta, e pode chegar a 100 horas de jogo para quem busca alcançar o 100% de progresso, fazendo todas as atividades e missões. Este ano Sand Land ainda recebeu um anime que chegou ao Disney+ internacionalmente, e no Brasil pelo Star+, apenas legendado em português.

Sand Land chega em 26 de Abril para PC, PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Uma demo está disponível para download em todas as plataformas para quem quer testar o jogo.

*Está análise foi feita com uma cópia enviada pela Bandai Namco para PlayStation 5



