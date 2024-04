Jaquelline Grohalski revela se foi enganada por Lucas Souza após ele revelar ser bissexual

Jaquelline Grohalski, conhecida por sua participação no reality show A Fazenda, decidiu abrir o coração após seu ex-namorado, Lucas Souza, revelar publicamente sua orientação sexual como "bissexual ou panssexual". Em uma série de Stories no Instagram, Jaquelline abordou a questão de forma franca e sensível.

Ela esclareceu que a descoberta sobre a orientação de Lucas aconteceu logo após sua saída do programa, e que desde então o casal manteve uma comunicação aberta e honesta. "Sempre foi tudo muito claro. Sempre houve muita verdade, muito respeito e muito diálogo", destacou. Jaquelline enfatizou que Lucas não a enganou e que ela o aceitou integralmente, valorizando principalmente seu caráter e sinceridade.

A ex-participante de A Fazenda fez questão de ressaltar que não cabia a ela questionar ou pressionar Lucas sobre sua orientação sexual. Ela explicou: "Eu nunca ia cobrar isso dele ou iria perguntar. Foi ele que falou para mim, ele se sentiu à vontade e eu aceitei ele exatamente do jeito que ele é e com as escolhas dele". Sua postura exemplifica a importância do respeito mútuo e da aceitação incondicional nas relações interpessoais.

Além disso, Jaquelline enfatizou que não toleraria comentários homofóbicos em suas redes sociais. Ela encerrou sua série de Stories reforçando a mensagem de que o relacionamento entre ela e Lucas foi baseado em sinceridade e verdade, e que qualquer questão relacionada à orientação sexual de seu ex-namorado é uma questão entre os dois. Sua atitude representa um importante exemplo de como lidar com sensibilidade e respeito com as questões de orientação sexual em relacionamentos pessoais.

