João Rock confirma batalha de MCs em sua programação de 2024

A 21ª edição do festival João Rock vai receber quatro MCs convidados. Para celebrar e reforçar a cultura urbana do rap, os artistas participam da batalha um contra o outro. O evento será realizado no dia 8 de junho em Ribeirão Preto.

Essa é a segunda vez que será realizada a ação no festival, que conta com apoio e parceria da Batalha da Aldeia (BDA), considerada a principal do gênero no país. Entre os MCs confirmados estão Apollo, um dos maiores campeões da BDA; Barreto; Brennuz, um dos responsáveis pela popularização das batalhas no TikTok; e Levinsk, que está entre as maiores campeãs do time BDA.

Os artistas participarão da batalha um contra o outro e ficará a cargo do público do festival escolher o vencedor. Em caso de empate, os jurados da BDA escolhem o melhor da batalha. As batalhas acontecerão no Palco João Rock, o mesmo que receberá os encontros de Emicida, Pitty, Marcelo D2 e Djonga, além de Paralamas do Sucesso, Samuel Rosa, CPM22 e Marina Sena.