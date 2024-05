Dançarinos da Madonna celebram aniversário em piscina do Copacabana Palace

O Rio de Janeiro se prepara para o show da Madonna, a The Celebration Tour, que acontece nas areias de Copacabana, Zona Sul da cidade. A rainha do Pop e sua equipe chegaram ao país nesta segunda-feira (29/4), mas enquanto ela se mantem reclusa, seus bailarinos estão curtindo a estadia e a piscina do Copacabana Palace.

A comitiva de Madonna no Brasil é composta por 200 pessoas e ocupa 90 quartos no hotel. Hóspedes do local, os dançarinos da artista publicaram registros usando a piscina do local enquanto comemoravam o aniversário de um dos integrantes.

Em um post nas redes sociais, Sasha Mellory, bailarina de Madonna, compartilhou um vídeo da celebração do aniversário de Marvin Gofin. No vídeo, a equipe aparece se divertindo de forma descontraída na piscina privada do hotel, com direito a muitos mergulhos e ao parabéns com bolo brasileiro.

O show da Madonna está marcado para sábado (4/5) de forma gratuita e marca o encerramento da turnê The Celebration Tour, que comemora os 40 anos de carreira da artista.

Com expectativa de receber um público de 1,5 milhão de pessoas, o espetáculo tem previsão para começar às 21h45. Às 20h, o DJ Diplo sobe ao palco para abrir o show.