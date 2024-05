Fãs de Madonna fazem esquenta para show em frente ao Copacabana Palace

Artista se apresentará na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, em 4 de maio - (crédito: Instagram )

Fãs da cantora Madonna foram vistos animados em frente ao Copacabana Palace, hotel onde a artista está hospedada desde segunda-feira (29/4), quando chegou ao Brasil.

Vestidos com blusas temáticas da cantora e segurando cartazes, eles entoam hits da diva pop como Like a virgin. Cerca de 1,5 milhão de pessoas são esperadas para o show, que ocorrerá neste sábado (4/5), na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

A apresentação marcará o encerramento da The Celebration Tour, que celebra 40 anos de carreira da artista.



O evento começará a partir das 19h, com alguns DJs fazendo a abertura. Às 20h, está prevista a apresentação do DJ americano Diplo. Madonna subirá ao palco no horário previsto de 21h30.



Madonna retorna ao Brasil após 12 anos. Na última vez que esteve no país, em 2012, fez duas apresentações em São Paulo, uma no Rio de Janeiro e outra em Porto Alegre.