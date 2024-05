Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (2/5)

DIA DE LUA VAZIA

Data estelar: Lua Vazia das 6h27 até 15h53

Quanto mais mecânica e artificial seja tua relação com a vida, mais te distanciarás da saúde, porque a partícula de Universo que tua presença representa há de se conectar com conjuntos a cada dia mais amplos de experiências e sensações para ser saudável, enquanto se te encerras numa caixinha existencial cheia de artifícios, que pode até ser charmosa, de forma inevitável isso degradará tua saúde.

Tua relação com a vida se mede através do uso do tempo e de como organizas teus afazeres e tempo livre, e para isso precisas de um bom calendário, que originalmente era um instrumento de sincronização entre as atividades terrestres e celestes, mas que foi se degradando até os dias de hoje, em que o calendário guarda pouca ou nenhuma sincronia com o céu.

Os dias de Lua Vazia, como hoje, te lembram dos resultados disso.































< >

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Aquilo que eventualmente se perca não é nada comparado ao que você tem chance de conquistar no futuro. A partir de agora valorize mais o futuro a ser conquistado do que continuar defendendo um passado sem graça.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Por enquanto, é pouco o que se pode fazer para reagir aos acontecimentos, e talvez isso seja assim para que você se abstenha de tomar decisões precipitadas, que nada solucionariam e muita encrenca agregariam.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Aos primeiros sinais de não dar certo, tire seu time do jogo e se dedique a qualquer outra coisa, porque não seria sábio insistir. Em outros momentos talvez seria interessante persistir, mas não é o caso de agora.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Muita coisa poderia dar errada, assim como também muita coisa poderia dar certo, sua alma não tem como saber, neste momento, que rumo as coisas vão tomar, é necessário fazer apostas no escuro e elevar muitas orações.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Se os primeiros movimentos de suas manobras não forem bem-sucedidos, inspire fundo e não desista, porque ainda haverá chances de avançar, talvez de uma forma diferente da que você imaginava que seria um sucesso.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Os perrengues são muitos e variados, e sua alma não está com o mesmo nível de paciência de outros tempos. Como resultado, é possível que você tome algumas atitudes precipitadas. Nada de errado com isso, na dose certa.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Há pessoas e oportunidades que seria melhor perder do que encontrar, mas como a alma anda ansiosa para definir seu futuro, corre o risco de não perceber a diferença entre o que seria bom ou ruim para si.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 22/11)

Cada quem paga pelos erros que comete, mas há pessoas decididas a se absterem desse pagamento empurrando a conta a quem nada tem a ver com isso. Cuide para não fazer isso nem permitir que seja feito a você.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Pelas vias normais não parece haver perspectiva de solucionar os problemas que surgem, e por isso sua alma precisa apostar no que de extraordinário acontecer para colocar ordem no cenário. É uma hora de tensão.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Acelerar ou frear? Não é fácil discernir o que fazer neste momento. Procure não se desgarrar interiormente com pensamentos díspares e contraditórios, melhor levar tudo na esportiva e se divertir com o que acontece.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

A suavidade costuma ser mais convincente do que a agressividade, mas é preciso ter muita presença de espírito para se manter confiante de que o tempo está ao seu favor, e não se precipitar em atitudes inconsistentes.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

A dinâmica de seus desejos nem sempre determina o melhor cenário para obter regozijo, e nessa hora a vida tem de intervir, com seus mistérios, para fazer você reorientar seus desejos numa direção muito diferente.