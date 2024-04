Cantinho para chamar de seu: saiba como transformar locais da casa sem uso

O cantinho do café pode ser feito com pouco espaço disponível - (crédito: Reprodução/Pinterest)

Deparar-se com um espaço da casa subutilizado é uma experiência comum. Desde um cômodo inteiro sem uso ou apenas um canto sobrando no quarto, esses locais podem ser transformados, de forma simples, e aproveitados para a criação de ambientes criativos e agradáveis, de acordo com os gostos e as necessidades de cada lar. Para aqueles que têm um local vazio em casa e não sabem o que fazer, a Revista separou três exemplos de cantinhos que podem ser facilmente elaborados.

Da leitura

Perfeito para estimular e tornar mais confortável o hábito de ler, o cantinho da leitura vem sendo incluído em muitos lares. Ambientes como esse podem funcionar como um espaço criativo para escapar da rotina e desestressar. Afinal, quem não gostaria de poder mergulhar em universos da literatura sem sair do conforto da própria casa? Para os interessados, criar esse espaço pode ser mais fácil do que se imagina, e o resultado costuma agradar muito.

Plantas são uma ótima opção de decoração para cantinhos da leitura (foto: Fotos: Reprodução/Pinterest)

De acordo com a designer de interiores Juliana Regina, determinar o ambiente ideal da casa é fundamental para criar um cantinho da leitura aconchegante. "Observe um local onde você possa ter conforto para o momento de leitura, sem distração ou barulho, e que possa agregar uma função a mais no espaço escolhido, como um cantinho no quarto, na sala de estar ou na varanda da sacada, no caso de apartamentos", orienta.

Para relaxar completamente durante a leitura, é interessante investir em móveis confortáveis e funcionais. "Uma poltrona confortável e um pufe para os pés, um lugar para os livros, podendo ser estante ou prateleiras, uma mesinha para a xícara de café", exemplifica Juliana.

Além disso, temos a iluminação como um dos fatores que precisam ser cuidadosamente pensados. "A iluminação natural será sempre a ideal, geralmente um espaço próximo a uma janela é perfeito para aproveitar a luz do dia", indica Juliana. "No entanto, a iluminação artificial não pode ser esquecida, pois é importante para leituras noturnas. A luz precisa ser direta, focada, de forma que ilumine a página sem criar sombras", continua. Segundo a especialista, esses cuidados são essenciais para evitar a fadiga dos olhos com o posicionamento da luz no local de leitura. "É importante comprar uma lâmpada de cor mais quente, amarelada, que traz conforto visual e não atrapalha o sono, para quem gosta de ler à noite", conclui.

Em um cantinho da leitura, a poltrona deve ser posicionada próxima às fontes de luz, sejam naturais, sejam artificiais (foto: Reprodução: Pinterest)

Quando se fala de decoração, ela pode ser feita conforme o estilo pessoal. "Alguns objetos que gosto de trabalhar no cantinho da leitura são quadros de arte ou pôsteres com frases de escritores, vasos de plantas ou flores para dar mais vida, almofadas e mantas com diferentes texturas de tecidos e cores que transmitam tranquilidade", enumera Juliana. "Ter um difusor de ambiente gostoso, para ativar o sensorial com o bem-estar, dá um toque final para o cantinho da leitura."

Espiritual

Independentemente da religião ou da filosofia de vida, muitas pessoas gostam de ter um espaço sagrado para dedicar um tempo do dia a orações, meditações ou conexões com a fé. Mesmo com uma casa ou um apartamento pequeno, é possível criar um cantinho espiritual pensado especialmente para momentos de leituras, reflexões e preces.

No geral, os móveis básicos utilizados nesses ambientes são aparadores, estantes, prateleiras ou bandejas para os objetos, poltronas ou sofás com almofadas e um tapete confortável. "Indico uma luminária com luz indireta, como um abajur, uma caixinha de som para música ambiente, quadros decorativos relacionados à religião ou à filosofia e vasos de plantas e flores", complementa Juliana.

Para aqueles que gostam de investir em altares, não existe regra específica e eles são feitos de acordo com os costumes de cada religião. "O altar pode ser em uma estante ou um armário baixo. Em lugares com pouco espaço, ele pode ser de parede, em prateleira ou em uma simples bandeja em cima de algum móvel disponível", acrescenta. A ideia é usar o bom senso para criar proporção e equilíbrio com os objetos do altar, posicionando itens, como imagens, velas, terços e incensos, de forma harmoniosa e simétrica.

Independentemente da fé, religião ou filosofia de vida, o cantinho espiritual pode ter um papel importante no lar (foto: Reprodução/Pinterest)

Algumas fés adoram imagens escultóricas de santos, podendo ser representadas em telas ou porta-retratos que também cumprem função decorativa. "Artefatos e elementos espirituais podem agregar identidade, significado cultural e criar uma atmosfera positiva aos ambientes, tornando-os mais acolhedores, inspiradores, criativos e belos", explica Juliana. "As demais religiões que não têm sua fé em imagens, mas que utilizam livros para se conectar ao seu Deus, podem aproveitar o cantinho de leitura, se já tiver em casa, para ser o seu cantinho da fé também", continua.

Por fim, a especialista alerta aos cuidados necessários com cantinhos espirituais. "No caso de altares com velas é preciso tomar muito cuidado, principalmente com crianças e com os pets de casa, em razão de acidentes", orienta. Assim, recomenda-se instalar prateleiras em uma altura em que eles não alcancem. "Também é bom ficar atento às cortinas próximas do altar, além de papéis de parede, objetos ou livros que possam encostar e pegar fogo. Manter distância entre esses elementos é muito importante", conclui.

Do café

Para criar um cantinho do café simples, funcional e criativo, não é preciso de muito espaço em casa. "Geralmente, ele é organizado na sala de estar, de jantar ou na cozinha: os três ambientes sociais da casa onde geralmente se recebe as visitas", afirma Juliana. Um aparador, uma prateleira resistente, uma bancada da cozinha ou outro móvel que se encarregue de organizar e dispor todos os itens para o café são o suficiente para a elaboração do cantinho.

Em um espaço dedicado ao café, xícaras, canecas e bules também se tornam objetos de decoração (foto: Reprodução/Pinterest)

De acordo com a designer, praticidade e estilo devem ser pensados. "É importante ter um estilo definido antes e, a partir disso, padronizar o modelo, os materiais e as cores dos recipientes que irão armazenar os itens do café", indica. "Para bolachas e torradas, podemos armazenar em potes de vidro do mesmo tamanho e com a mesma cor das tampas. Para outros itens, como leite em pó, achocolatado e açúcar, podemos guardar em recipientes bonitos de louças ou latas decorativas", sugere. Xícaras e canecas podem ser penduradas em uma prateleira com ganchos ou em pequenos suportes de mesa. "Quanto à decoração, é recomendado usar quadros temáticos, vasinhos de plantas e objetos decorativos remetendo ao café."

O cantinho do café pode ser feito com pouco espaço disponível (foto: Reprodução/Pinterest)

*Estagiária sob a supervisão

de Sibele Negromonte