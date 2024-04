Roupas curtas garantem estilo e elegância para o visual

As peças curtas, como minissaias, shortinhos e mini vestidos, têm sido cada vez mais vistas, seja nas passarelas, seja nas ruas. Esse tipo de roupa pode ser combinado com diversos acessórios e, mesmo que comumente usado em épocas mais quentes, quando utilizado com outras peças, pode ser uma opção até para dos dias frios.

“Essa tendência reflete o empoderamento e a liberdade de expressão, principalmente das mulheres que, por muitas vezes e até hoje, sofrem com julgamentos pelo comprimento das roupas”, acredita o estilista Pablo Lopes.

O profissional também ressalta que saias, shorts e vestidos curtos podem ser versáteis e simples para combinar com outras roupas, ou podem ser peças únicas e super produzidas. Confira como criar looks elegantes e sensuais com a trend.

Saia de cinto da Diesel virou tendência entre as modelos e as famosas (foto: Reprodução/Pinterest/champagnegabby3)

Saias

Para quem gosta de exibir as pernas, as saias curtas são opções elegantes e práticas. Combinam com tops, blusas ou camisas. “São ótimas opções para compor visuais tanto para o dia quanto para a noite”, completa Louback.

Além disso, as micro sais também são bastante vistas atualmente e podem ser usadas por cima de outras peças. “Uma tendência muito produzida por blogueiras é combinar uma microssaia por cima de uma calça mais folgada, tipo cargo, jogger, parachute. Na parte superior, um top ou corset”, exemplifica Pablo.

Tom Ford Verão 2024: a marca combina a terceira peça com shorts curtos sem perder a elegância (foto: Reprodução/Pinterest/StyleItUpZ)

Shorts

Para a estilista Louback Jacoby, os shorts curtos são uma opção casual e descontraída, ideias para passeios no parque ou encontros com os amigos. Podem ser combinados com camisetas básicas, regatas ou blazer mais estruturado. “Criando looks que vão do despojado ao estiloso e elegante com facilidade”, exemplifica Louback.

Vestidos

Os vestidos, peças atemporais , são perfeitos para várias ocasiões. Segundo Louback, as versões mais curtas da peça também podem ser usadas em vários momentos, desde um almoço em família até uma festa mais sofisticada. “São encontrados em uma variedade de estilos, como os românticos, os modernos e os clássicos, atendendo a diferentes gostos e preferências”, afirma.

Louback Jacoby desfilando com um vestido curto, ideal para festas e saídas a noite. (foto: Arquivo Pessoal)

Coringas na composição do looks

As peças curtas são ousadas e cheias de personalidade, mas para realçar ainda mais essas características, além de adaptar para momentos formais ou para dias frios, alguns itens podem ser usados.

Meia-calça

Para dias mais frios, as meias-calças são perfeitas, além de trazer um toque a mais para o visual. “O uso dessas peças com as microssaias e os micro shorts pode trazer um look mais dramático, subversivo, divertido, dependendo da cor e do tipo da meia — arrastão, colorida, preta ou desfiada”, explica Pablo. Para a estilista Louback, as peças também podem ser usadas com vestidos, trazendo conforto, permitindo liberdade de movimento e uma sensação mais leve.

Sapatos

Calçados como saltos e botas são bem-vindos na criação de um visual elegante com as mini peças. “Calçados mais elaborados e longos, com bastante atitude, como botas e sapatos tratorados, misturam ideias e, acredito, equilibram mais o look”, afirma Pablo Lopes.

Dependendo da proposta, um salto alto é ideal para um visual sofisticado. “Por exemplo, micro short com um top e uma terceira peça, com esse calçado fica bem elegante”, indica Pablo. Para quem gosta de botas, uma de salto e cano alto pode ser usada junto com uma micro saia e um corset, look perfeito para uma saída à noite.

Acessórios

Os cintos, colares, brincos e pulseiras também ajudam na criação do visual com essas peças. “Nas passarelas e até nas ruas, foi vista uma espécie de mistura de cinto com saia. A Diesel lançou essa minissaia que se veste como um cinto na coleção de Outono 2022, e continuou nas posteriores, pois a peça ganhou repercussão”, conta Pablo.

Louback Jacoby com um dos conjuntos da sua marca. O uso da terceira peça atribui estilo e elegância ao visual. (foto: Arquivo Pessoal)

Tanto as minissaias quanto os shorts e vestidos curtos podem ser encontrados em vários tecidos, os mais comuns são jeans, couro e crochê. Além disso, em todas essas roupas, uma terceira peça, como um colete, um quimono ou um blazer, pode ser sobreposta às peças, basta combinar as cores. “O uso da terceira peça é interessante para a versatilidade de ambientes”, finaliza Pablo.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte