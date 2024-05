Cia. Estupenda Trupe realiza primeiro festival de teatro LGBTQIA+

A Cia. Estupenda Trupe lançou o primeiro festival de teatro LGBTQIA+. Com o objetivo de fomentar a cena teatral do DF, gerar empregos diretos e indiretos e valorizar profissionais da comunidade LGBT, a iniciativa vai selecionar espetáculos, performances e cenas de artistas locais para o projeto. O evento ocorrerá entre 19 a 21 de julho, no Sesc Newton Rossi de Ceilândia.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo site www.estupenda.net até o dia 15 de maio. Os espetáculos devem ter uma temática LGBT ou ter profissionais da comunidade ocupando cargos chaves na produção. Também serão aceitos trabalhos com representatividade racial, de negros ou indígenas.

Serão selecionados dois espetáculos, quatro cenas e duas performances. O Festival não tem caráter competitivo. Cada espetáculo selecionado receberá o cachê de R$ 6.000. Já as cenas e performances receberão, respectivamente, R$ 1.500 e R$ 1.000. O pagamento visa custear gastos como frete do material, deslocamento do cenário e da equipe ao teatro e liberação de direitos autorais.



Além das apresentações, o festival contará com as oficinas do corpo trans no teatro e de dramaturgia e dois painéis de debate. A primeira roda de conversa será sobre políticas culturais para o público LGBTQIA+, enquanto a segunda falará sobre a criação da dramaturgia LGBTQIA+.