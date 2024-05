Karla Dias e Alessandro Santoro tocam no CTJ Hall nesta sexta (3/5)

Nesta sexta-feira (3/5), às 20h, o CTJ Hall da Casa Thomas Jefferson, na 706/906 sul, recebe o concerto ‘Música Sconosciuta, do duo Karla Dias e Alessandro Santoro. O evento, que é gratuito, não necessita de ingressos retirados antecipadamente, mas está sujeito à lotação. O show também será transmitido ao vivo, pelo canal da Thomas Jefferson no Youtube.

O nome da performance, que significa “música desconhecida", apresenta clássicos europeus do século 18 que serão tocados pela flauta doce e pelo baixo contínuo. A seleção traz estilos do barroco italiano, francês e alemão, intercaladas com peças de Frescobaldi, considerado o maior compositor para teclado do século 17. “É uma uma apresentação que mistura afetos e paixões do passado, ainda absolutamente atuais nos dias de hoje”, destaca Alessandro, em nota.

A dupla, que atua em conjunto desde 2000, já gravou um CD próprio e participou de trabalhos de outros artistas. A brasiliense Karla Dias, que toca flauta doce, iniciou os estudos do instrumento na Escola de Música de Brasília (EMB) e, aos 17 anos, mudou-se para Paris. Graduou-se mais tarde na classe de Bart Coen, no Lemmensinstituut, na Bélgica, em flauta doce. Já o carioca Alessandro Santoro é filho do famoso compositor Claudio Santoro. O pianista e cravista possui mestrado em piano pelo Conservatório Tchaikovsky de Moscou. Fundador da Den Haag Baroque Orchestra, até hoje já lançou 22 CDs.