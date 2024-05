Davi, do BBB 24, revela se desistiu de estudar Medicina - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Davi Brito, campeão do BBB 24, utilizou as redes sociais na manhã desta quinta-feira (2), e através de uma live, reagiu em torno dos rumores de que teria supostamente abandonado a ideia de estudar Medicina.

Através da transmissão feita no Instagram, o ex-motorista de aplicativo afirmou que está focado em cursar a faculdade, e desmentiu as especulações recentes. "Estou aqui e vou seguir minha vida em paz. Vou estudar minha Medicina, vou virar doutor. Para galera que está falando aí: ‘Davi, você não vai ser médico’, estou esperando só a faculdade me ligar", disse.

"Quando a faculdade me ligar, mandando ir, eu vou estudar e vocês vão falar o que quiserem, que Davi desistiu, vão criar fofoca", disparou Davi, que ainda refletiu sobre o incômodo dos haters de plantão em virtude do fato, e que as opiniões negativas lhe despertam mais incentivo.

"Falem o que vocês quiserem, mas eu vou estudar, vou virar médico, me formar. Vou ser um negro que conseguiu chegar no topo, mais um preto que veio da favela, periferia", pontuou o ex-BBB.

