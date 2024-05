Brasilia Game Festival abre inscrições para a edição deste ano

A edição do ano passado teve os ingressos esgotados para todos os dias do festival - (crédito: Divulgação)

O Brasilia Game Festival libero,u nesta quinta-feira (2/5), as inscrições para a segunda edição do evento. Neste ano, os apaixonados por games e pelo mundo nerd, otaku e geek vão encontrar uma programação intensa, com entrada gratuita. O festival ocorrerá de 17 a 19 de maio, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

No ano passado, a festividade foi um sucesso, com ingressos esgotados nos três dias de evento. Em 2024, o projeto reforça o propósito de ser ponto de encontro para a comunidade gamer do Centro-Oeste. As atividades contam com presenças ilustres, campeonatos de games, de dança e de cosplayers. Os ingressos podem ser reservados pelo site www.brasiliagamefestival.com.br

O objetivo da iniciativa também é fomentar a indústria e a economia de games no DF. Hoje, são quase 3,2 bilhões de gamers no mundo, com 10% dessa quantia na América Latina. Na primeira edição, o festival teve o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet) por meio de R$ 1,68 milhão investidos no projeto.