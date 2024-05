Bares e clubes de Brasília vão transmitir show de Madonna no Rio; veja lista

Os fãs brasilienses que não conseguiram viajar para assistir o show de Madonna na Praia de Copacabana terão locais especiais para acompanhar a apresentação na capital federal. Na noite do próximo sábado (4/ 5), bares e clubes de Brasília vão exibir o show histórico, ao vivo, e contarão ainda com DJs para tocar os clássicos da cantora antes e depois da apresentação.

O Birosca, no Conic, vai ter uma festa especial, a partir das 21h de sábado. Além da exibição do show, a festa “Reputation” será animada por drag queen apresentando clássicos de Madonna e DJs que vão tocar os hits da música pop.

A entrada será gratuita para os 400 primeiros até meia-noite. Após isso, os ingressos custam a partir de R$ 30. As cortesias estão disponíveis no Shotgun.

Outra opção para os fãs de Madonna é a festa especial no Lah no Bar, na quadra 413 da Asa Sul. A “The Celebration Night Brasília, que começa às 19h, contará com performance da drag queen Carrie Myers no aquecimento do show. O after do show segue com DJs na pista pop eletrônica até às 8h da manhã.

Os ingressos custam R$ 11 até às 20h. Quem quiser chegar mais tarde paga entre R$ 16 e R$ 40, a depender do horário.

Também há uma opção de festa para quem quiser assistir o show da Madonna direto do Mané Garrincha. A festa RTT Pop Up vai transmitir o espetáculo em um telão de led de 8 m². Além disso, a festa terá DJs tocando até às 5h.

Os ingressos custam a partir de R$ 30 e estão disponíveis no Sympla.

SERVIÇO

Festa Reputation - Especial Madonna

Onde: Birosca do Conic

Horário: Sábado, a partir das 21h

Ingressos e cortesias: https://shotgun.live/pt-br/events/04-05-reputation-the-celebration-tour

The Celebration Night Brasília

Onde: Lah no Bar, 413 Sul

Horário: Sábado, a partir das 19h

Ingressos vendidos na entrada

RTT Pop Up

Onde: Arena BRB Mané Garrincha

Horário: Sábado, a partir das 21h

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/noite4-rtt-pop-up/2442414



