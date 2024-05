Cirurgia e UTI: saiba o que aconteceu com Datena

Reprodução/Band Datena

O apresentador Datena, que completa 67 anos no próximo dia 19 de maio, está afastado do programa Brasil Urgente desde o dia 29 de abril. Diante disso, muitos fãs do comunicador ficaram preocupados e passaram a questionar o que teria acontecido com ele.

A verdade sobre o afastamento de Datena do jornal, entretanto, envolve motivos de saúde. O apresentador passou por uma cirurgia na última quinta-feira (2). Por conta do procedimento, ele segue em reposou na UTI do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

A informação foi divulgada pelo próprio Datena, em comunicado enviado ao jornalista Péterson Neves, do Splash UOL: "Acabei de fazer uma cirurgia, cara. Estou na UTI do Sírio e tô bem", afirmou ele, sem mencionar muitos detalhes sobre o procedimento cirúrgico: "Foi uma cirurgia de questão técnica, nada importante", ressaltou.

Por enquanto, Joel Miranda, filho primogênito de Datena, segue no comando do Brasil Urgente, na Band. Ainda não há previsão de quando o apresentador retorna ao programa jornalístico.

