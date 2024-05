MET Gala 2024: saiba onde assistir, horário e o tema

Zendaya na entrada do Met Gala de 2019. Na edição de 2024, a atriz será uma das anfitriãs do evento - (crédito: ANGELA WEISS / AFP)

Um dos grandes eventos da moda mundial, o MET Gala, ocorre na noite desta segunda-feira (6/5), no The Metropolitan Museum of Art, em Nova York. O evento, que recebe grandes nomes da música e cinema, é sempre marcado por um assunto que pauta as roupas dos convidados. Em 2024, os convidados deverão obedecer o tema "O Jardim do Tempo".

O MET Gala é um evento beneficente que ocorre para arrecadar fundos para o Instituto de Figurinos do próprio Museu. Conhecido mundialmente pelas roupas "extravagantes", o MET marca a inauguração da exposição "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" ("Belas Adormecidas: O Despertar da Moda", em livre tradução).

De acordo com a Vogue, o "dress code" do evento é "O Jardim do Tempo" e foi inspirado no conto homônimo de JG Ballard, escrito em 1962.

Ao lado de Anna Wintour, editora-chefe da Vogue e diretora do MET Gala desde 1995, os cantores Bad Bunny e Jennifer Lopez, a atriz Zendaya e o ator Chris Hemsworth serão os anfitriões da festa. A atriz brasileira Bruna Marquezine é especulada como uma das convidadas.

Onde assistir

O evento será transmitido a partir das 19h (horário de Brasília) ao vivo pela Vogue Brasil. Na televisão, o MET Gala será transmitido pelo canal E! Entertainment.