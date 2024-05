'Superman': veja primeira foto de David Corenswet como o personagem

A atriz Rachel Brosnaham, o ator David Corenswet, e o diretor James Gunn no set das filmagens de 'Superman' - (crédito: Reprodução/Instagram @davidcorenswet)

O diretor James Gunn, que vai comandar o novo longa do Superman nos cinemas, divulgou, nesta segunda-feira (6/5), a primeira imagem de David Corenswet como o super-herói.

Com a legenda "Se prepare", a foto mostra o herói vestindo o tradicional traje do personagem nos tons azul e vermelho e, ao fundo, é possível ver o que parece uma bola de energia rosa e verde, que deve pertencer ao vilão do filme.

Superman fará parte da nova leva de filmes do Universo Cinematográfico da DC e será um recomeço do personagem, que anteriormente era interpretado por Henry Cavill.

O novo longa terá direção e roteiro de James Gunn e tem data de estreia prevista para junho de 2025. Os atores Nicholas Hoult (The great) e Rachel Brosnaham (The marvelous mrs. Maisel) também estão confirmados no filme como Lex Luthor e Lois Lane, respectivamente.