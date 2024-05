Enchentes no RS: Fundação de Beyoncé se manifesta sobre tragédia

A BeyGOOD, fundação filantrópica de Beyoncé, se pronunciou nesta segunda-feira (06), e se solidarizou com as vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul. Através das redes sociais, eles divulgaram diversas formas de ajudar o estado afetado.

Na publicação, a fundação começa: "Mais de 100.000 brasileiros foram afetados pelas violentas enchentes no sul do Brasil e precisam de nossa ajuda. O Brasil é muito querido pela BeyGOOD e nosso trabalho no país começou há mais de 10 anos em parceria com a CUFA”.

Em seguida, eles citam alguns episódios que já puderam intervir pelo país: ‘Em dezembro do ano passado, fizemos uma pequena turnê no país, na qual apoiamos 13 empreendedores por meio da Rota da Parada Negra na cidade de São Paulo; depois, escolhemos a Universidade do Estado da Bahia (UNEB) para receber bolsas de estudo por meio do nosso programa RENAISSANCE Scholars na cidade de Salvador; e visitamos a CUFA no Rio de Janeiro".

A fundação de Beyoncé tem parceria com ongs brasileiras há cerca de dez anos. Em 2020, a Beygood e a CUFA agiram em prol da crise da Covid-19, para ajudar famílias que estavam em situação de vulnerabilidade.

Contudo, a ação, além de ajudar diretamente as comunidades necessitadas, também realiza uma importante missão pela busca da igualdade.A fundação busca facilitar o acesso à educação e aos serviços de saúde.

