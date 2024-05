Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça (7/5)

PROVIDÊNCIA DIVINA



Data estelar: Lua Nova em Touro.



Segurança, conforto, estabilidade, domínio, previdência, garantia, consolidação dos interesses e pretensões; investimos tempo e recursos em busca dessas legítimas condições que servem para, temporariamente, nos convencermos de que se acontecerem desgraças estaremos, de alguma maneira, protegidos.



Assim, nós vamos pela vida afora e dentro nos esforçando para construir uma cápsula existencial na tentativa de nos esquecer da insegurança, desconforto, instabilidade, dependência, negligência, incerteza e desagregação de nossos interesses e pretensões que tanto tememos.



Há vida mais abundante para viver, disponível àquelas almas que elevarem a mira e, em vez de continuar focadas na ciranda das contradições, confiam na providência divina e se atiram à aventura de viver.































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Procure ter clareza absoluta a respeito das resoluções que sua alma anda tomando em silêncio, porque, tenha certeza, essas são forças que alimentarão todo o caminho que se desenha pela frente. Um longo e alegre caminho.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)



É certo que as pessoas com que você precisa estabelecer conexão se encontram todas disponíveis, à distância da atitude concreta que você tomar para se dirigir a elas e as tentar convencer a unir forças com você. Proximidade.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)



Ideal seria que você pudesse se esconder até tudo passar e aí emergir com um sorriso estampado no rosto, com a alma pronta e disposta a se envolver em novas aventuras. O melhor lugar para se esconder é o centro do palco.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)



É bastante comum que as pessoas, motivadas por ressentimentos, façam as outras tropeçarem em armadilhas e truques. Viver assim é uma perda de tempo e de preciosa energia vital. Trate esse comportamento com desdém.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)



Neste momento não há disponível um caminho que seja fácil e livre de complicações, o que você pode fazer, eventualmente, é escolher o tipo de complicação que prefere enfrentar, e isso fará uma enorme diferença. Só isso.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)



A alegria alheia desperta inveja, é muito difícil isso não acontecer, porém, mesmo assim, dá para atravessar por essa parte com relativa rapidez e se dedicar a celebrar o sucesso alheio como se fosse o próprio.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)



A temperança virá ao seu auxílio quando o cenário pareça tão complicado que você tema não dar conta do recado. Com temperança, você irá montando a receita com os ingredientes que a vida provê, e o resultado será bom.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)



Que as coisas não sejam no tempo em que você desejaria não é necessariamente um cenário ruim, só é desconfortável ter de fazer concessões quando, na prática, você daria conta de tudo. Só que não é assim.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)



Difícil saber se é pior não haver nenhuma oportunidade ou oportunidades em excesso, porque ambas as situações impõem seus constrangimentos. A dificuldade reside em ter de afiar a capacidade de escolha.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)



Deixar tudo para depois seria a pior atitude que você poderia tomar neste momento. O melhor é dar continuidade ao que foi posto em marcha, independentemente de você se sentir confortável ou não. Em frente.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)



De repente, tudo está bem mesmo não estando tudo bem, porque a alma não é mais afetada pelo que acontece e, ao invés disso, emana sua própria influência, contagiando a tudo e a todos com o estado de ânimo. É assim.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)



Pensar bem é um prazer, brinda com esclarecimento. Porém, se pensar bem não conduz você a tomar atitudes concretas para realizar os pensamentos, então é de se imaginar que talvez você tenha prazer com coisas inúteis.