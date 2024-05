Bruna Marquezine estreia no MET Gala com mais de R$ 4,6 milhões em joias

Bruna Marquezine participa do 2024 Met Gala comemorando "Belas Adormecidas: Reawakening Fashion" - (crédito: Getty Images via AFP)

A atriz brasileira Bruna Marquezine, de 28 anos, surgiu deslumbrante no tapete vermelho do MET Gala 2024, que ocorre nesta segunda-feira (6/4), no Metropolitan Museum of Art, em Nova York. Estreando na lista de convidados de Anna Wintour, a atriz escolheu um vestido longo branco de Tory Burch com bordados e joias da Tiffany & Co.

As peças em questão chamaram atenção e foram avaliadas em mais de R$ 4,6 milhões. Os brincos maiores, de platina e ouro amarelo de 18 quilates, estão avaliados em R$ 755 mil. O segundo par de ornamentos é de platina com diamantes, custando uma bagatela de R$ 1,27 milhão, contando com 20 diamantes — que contabilizam nove quilates. Já o terceiro, também com diamantes, está na faixa de R$ 499 mil.

Nas mãos, a atriz que deu vida a Jenny Kord em O Besouro Azul usou dois anéis, um de ouro branco com diamantes, na casa com R$ 267 mil, e outro de platina com diamantes que passam de cinco quilates no valor de R$ 1,82 milhão.

Para os pés, a atriz escolheu sapatos da Giuseppe Zanotti, marca italiana de calçados de luxo. O vestido usado por Bruna foi inspirado em um modelo que a atriz usou quando ainda era criança.



Bruna Marquezine participa do 2024 Met Gala comemorando "Belas Adormecidas: Reawakening Fashion" (foto: Getty Images via AFP)

Bruna Marquezine participa do 2024 Met Gala comemorando "Belas Adormecidas: Reawakening Fashion" (foto: Getty Images via AFP)

Bruna Marquezine, Tory Burch e Uma Thurman participam do 2024 Met Gala comemorando "Belas Adormecidas: Reawakening Fashion" (foto: Dia Dipasupil / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

MET Gala 2024

O MET Gala 2024 tem como tema "Belas adormecidas: despertando a moda" e busca relacionar a moda com a natureza, trazendo noções de renascimento e renovação. A partir disso, o dress code dos convidados será “The Garden of Time” (O Jardim do Tempo, em tradução livre) inspirado em um conto de mesmo título do escritor J.G. Ballard, de 1962.