Com filme em festivais internacionais, goiano Marco Lobo mira Los Angeles

Nascido em Goiânia, Marco Lobo, de 39 anos, iniciou sua jornada artística em Brasília, onde ingressou na Cia da Ilusão de teatro em 2002. Mergulhando de cabeça na arte dramática, recentemente, o goiano expandiu seus horizontes ao se especializar na técnica Chubbuck, sob a orientação de Ivana Chubbuck e Michael Monks, em Los Angeles, polo onde vem se radicado cada vez mais.

Ao longo dos anos, Marco Lobo refinou o seu trabalho através de cursos com grandes mestres, como Juçara Morais, Paulo Marcos Brito, Sérgio Ferrara e Marco Antônio Pâmio, consolidando uma base sólida na interpretação teatral. Graduado em comunicação social, Marco vai além dos palcos para conquistar espaço na indústria cinematográfica e televisiva.

Alcance global

O detetive Carlos, eu protagonista no longa-metragem Um caso do outro mundo — gravado em Águas de Lindoia de dezembro de 2019 a janeiro de 2020, sob a direção de Henrique Sattin —, contracenando com Nivea Maria e Glauce Graieb, exemplifica o bom começo na arte cinematográfica.

O reconhecimento internacional de Marco Lobo foi selado com a premiação em uma mostra paralela importante do festival de Cannes, na França, do longa brasileiro. Com a presença nesse trabalho que percorre festivais ao redor do mundo, incluindo Inglaterra, Espanha, Itália, Argentina, Estados Unidos, Uruguai e Brasil, Marco Lobo tem focado em se estabelecer como um talento de alcance global.

Marco Lobo nasceu em Goiânia e atuou nos palcos do DF (foto: Angélica Oliveira/Divulgação)

Polímata

Além disso, o goiano tem no currículo participações em novelas de grande sucesso, como Jesus, na Record, e Aventuras de Poliana, no SBT. No teatro, Marco vem brilhando em várias peças, com personagens fortes e complexos. O mais recente foi As Mona Lisas, dirigido por Eduardo Moreno e Sebastião Apolônio.

Marco Lobo é um polímata moderno, fluente em inglês, habilidoso no violão e no skate, e um apaixonado pela escrita e produção de poemas, em seu projeto autoral Reinvento em cena. No esporte, como o surfe e o tênis, complementa sua busca pela excelência em todas as áreas que dão sentidos a sua vida. Com contrato assinado com uma grande distribuidora, o projeto que Marco Lobo vem protagonizando neste momento está pronto para chegar, em breve, aos cinemas e plataformas de streaming.