O cantor Luan Santana, aos 33 anos, está oficialmente noivo de Jade Magalhães, de 31, após uma reconciliação que reavivou o romance que iniciaram em 2008. Segundo fontes próximas ao cantor, o pedido de casamento aconteceu recentemente, e os dois estão radiantes com a notícia. A novidade foi dada pela Quem.

Após um período de quatro anos separados, o casal decidiu dar uma nova chance ao amor, retomando o relacionamento em fevereiro deste ano. A história de amor de Luan e Jade teve seus altos e baixos, incluindo um noivado anterior em 2019 e um término doloroso em 2020, após 12 anos juntos.

Contudo, parece que o destino reservou uma segunda chance para eles, culminando no tão aguardado pedido de casamento. O cantor, em entrevista ao portal Léo Dias, revelou que o casamento está nos planos para o fim deste ano ou o início do próximo, selando assim essa nova fase de suas vidas.

A confirmação do noivado veio após Jade Magalhães compartilhar uma foto ao lado do cantor, onde ostentava uma joia no dedo anelar, desencadeando especulações entre os fãs sobre um possível noivado. A imagem gerou burburinho nas redes sociais, consolidando ainda mais a história de amor entre o casal como um dos assuntos mais comentados do momento.

O post Luan Santana e Jade Magalhães preparam casamento após reatarem noivado foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.