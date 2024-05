‘Paraíso Tropical’ consolida título de pior audiência das tardes da Globo em 10 anos

Paraíso Tropical saiu de cena das tardes da Globo nesta última sexta-feira (3), e se consolidou com o título de pior audiência de uma novela transmitida no Vale a Pena Ver de Novo desde 2014.

A novela exibida originalmente em 2007, assinada por Gilberto Braga (1945-2021) e Ricardo Linhares, foi responsável por conquistar uma série de recordes negativos no horário, e afastou grande parte do público nos fins de tarde da emissora carioca, ao longo dos 114 capítulos veiculados.

Fracasso, a reprise de Paraíso Tropical despediu-se com 13,0 pontos de média geral na Grande São Paulo, de acordo com dados do Kantar Ibope, tendo sido o menor desempenho de uma trama reprisada nos últimos dez anos, desde a reapresentação de Cobras & Lagartos (2006), que foi concluída com 12,4 pontos.

No comparativo com a antecessora, Mulheres Apaixonadas (2003), Paraíso Tropical derrubou os índices em torno de 13,2% no período de cinco meses em cartaz. A clássica novela Alma Gêmea (2005), de Walcyr Carrasco, foi escalada às pressas para suceder a obra, e reestreou na última segunda-feira (29), com a missão de recuperar o público perdido da faixa.

