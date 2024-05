Met Gala 2024: sem conseguir subir, cantora Tyla é carregada escada acima

A cantora e compositora sul-africana Tyla chega para o Met Gala 2024 no Metropolitan Museum of Art em 6 de maio de 2024, em Nova York. - (crédito: Angela Weiss / AFP)

A cantora sul-africana Tyla viralizou nas redes sociais na noite desta segunda-feira (6/5) ao ter de ser carregada na escadaria do Met Gala 2024. A artista foi suspensa por uma ajudante da produção para conseguir subir os famosos degraus do evento.

Confira o momento:

NOT THEM LIFTING TYLA UP THE STAIRS DNDNDJSJ???????????????? pic.twitter.com/mtMA3du5D2 — ???????????????????????????? (@beyoncegarden) May 6, 2024

Sucesso na cena do R&B mundial, Tyla foi a grande vencedora da primeira edição da categoria de Melhor Performance de Música Africana no último Grammy. Seguindo o tema "Belas adormecidas: despertando a moda", Tyla usou um vestido com areia moldada ao corpo. Como assessório, a artista carregava uma ampulheta.







