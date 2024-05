Festivais gastronômicos voltados para o chocolate chegam em maio ao DF

Os festivais Chocolat Festival e Origem Week chegam a Brasília, de 23 a 26 de maio, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Além da parte gastronômica, os eventos são iniciativas que fomentam informação, sustentabilidade, cultura e negócios. Para participar, basta levar 1kg de alimento não perecível como forma de entrada.

O Origem Week busca a valorização de produtos e produtores regionais, oferecendo ao público apresentações culturais, artesanato, palestras, oportunidades de negócio e showcooking. A iniciativa estreia em Brasília depois de três edições na Bahia. Depois da passagem pela capital federal, o festival irá para a Europa, com edições previstas em Portugal, Bélgica e Espanha.

Já o Chocolat Festival é o maior evento de chocolate e cacau da América Latina, que agora passa a integrar uma das programações do Origem Week. O evento propõe um consumo consciente, impulsionando a indústria, o agronegócio e o turismo ao conectar produtores e consumidores. No ano passado, a edição foi um sucesso, com público significativo e vários negócios gerados.