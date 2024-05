Show de Madonna leva Multishow ao topo do ranking de audiência

O tão esperado show gratuito de Madonna na praia de Copacabana (Rio de Janeiro) foi um sucesso de audiência ao ser transmitido no Multishow no último sábado (4/5), liderando o ranking de telespectadores de canais por assinatura. O canal fará uma reprise do espetáculo neste fim de semana.

No sábado (11/5), os fãs poderão assistir à reexibição do show às 22h30 e, no domingo (12/5), a partir das 20h, a apresentação estará nas telinhas novamente. O Multishow conquistou o primeiro lugar de audiência no total de indivíduos com TV por assinatura em todas os lugares com medição do Ibope na primeira transmissão, além de liderar o alcance entre mulheres com TV paga e também na faixa etária acima de 18 anos durante todo o show.

The celebration tour in Rio marca o encerramento da turnê da diva pop, que celebra os 40 anos de carreira em um repertório com grandes clássicos consagrados durante a sua trajetória. Madonna apresentou Vogue, Hung Up, Like A Virgin, Live To Tell, entre outros hits. A diva também homenageou figuras emblemáticas como Cazuza, Renato Russo, o sociólogo Betinho e a atriz Sandra Bréa, exibiu imagens de Paulo Freire, Marina Silva, Gilberto Gil, Erika Hilton, Mano Brown e o cacique Raoni, com a participação de Anitta e Pabllo Vittar, além de receber uma bateria formada por crianças ritmistas de escolas de samba comandadas por Pretinho da Serrinha.