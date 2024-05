Festival Rock'n Blues ocupa a Chapada dos Veadeiros em maio

O festival Rock’n Blues 2024 será realizado na Chapada dos Veadeiros e traz uma programação diversificada com mais de 30 atrações entre bandas e artistas locais e nacionais.

Os palcos do Rock n’ Blues estarão distribuídos por diversos estabelecimentos de Alto Paraíso e São Jorge.

Os shows ocorrem em pontos emblemáticos da região, incluindo o Rústico Premium Grill, Risoteria Santo Cerrado, Bar do Mirante, Luar da Vila, Canela de Ema, Farofa, Na Mata, Casa de Delícias, Na Villa, Clandestino, Casa Amarela, Pura Chapada, Maracangalha, Coffee Shop São Bento e Panepalan.

A entrada com couvert artístico será cobrada nos estabelecimentos participantes. Rock’n blues será realizado entre os dias 17 a 19 de maio.

Confira a programação completa

Sexta-feira (17/5):

13h às 22h - (com intervalos) Rafael Mendes (Canela de Ema)

14h - Rafael Villas Boas (Rústico Premium Grill)

16h – Marcius Cabral e Banda (Mirante)

16h30 – Banda Vital (Pura)

18h – DJ Gabishak (Rústico Premium Grill)

18h - Andrei Baltz (Panepalan)

20h – Thiago Coimbra (Maracangalha)

20h – Vive e Anco (Farofa)

20h – Banda Vital e Kiko Peres (Rústico Premium Grill)

20h – Derez e Cachorro do Mangue (Santo Cerrado)

22h – DJ Luana Branco (Clandestino)

Sábado (18/5):

13h às 22h (com intervalos) - Rafael Mendes (Canela de Ema)

13h – Vive e Anco (Coffee Shop São Bento)

14h – DJ Thiago Roots (Na Mata)

14h – Thaise Mandalla (Rústico Premium Grill)

16h30- Bruno Berê, Andrei Baltz e Rafael Mosquito (Pura)

16h30 - O Bando participação Meolly (Mirante do Pôr do Sol)

18h30 – Thaise Mandalla (Panepalan)

20h – Kiko Peres e Celebration Band em um tributo a Led Zeppellin (Rústico Premium Grill)

20h – Vive e Anco (Maracangalha)

20h – Thiago Coimbra (Santo Cerrado)

20h - Erick Von Behr (Luar da Vila)

20h - Marcius Cabral e Banda (Na Villa)

20h30 - Bruno Berê, Andrei Baltz e Rafael Mosquito (Na Villa)

22h – Gabishak (Clandestino)

22h30 - Show na praça Jam Session com O Bando com convidados: Kiko Peres, Meolly e artistas do blues.

Domingo (19/5):

09h - Thaise Mandalla (Casa de Delícias)

15h – Bruno Berê, Andrei Baltz e convidados (Rústico Premium Grill)

Serviço

Festival Rock’n Blues 2024

Em Alto Paraíso e Vila de São Jorge (Chapada dos Veadeiros, Goiás), nos dias 17 a 19 de maio. Couvert artístico/Entrada a partir de R$20 nos estabelecimentos participantes (Valor sujeito a alteração sem aviso prévio). Classificação livre.