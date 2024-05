VideoGameShow já tem data para retorno após 5 anos de ausência

O VideoGameShow (VGS) está de volta em 2024. Após um longo período de ausência, desde 2019, o evento que celebra a paixão pelos universos geek, gamer e cosplay anuncia uma nova edição. Este ano, O VGS retorna ao Taguatinga Shopping nos dias 11, 12 e 13 de outubro, com a promessa de uma experiência emocionante.

Com uma área de 8.000m², o evento vai abrigar mais de 20 atrações, incluindo torneios de games, mesas de RPG, concursos de cosplay, apresentações musicais, feira geek, artists' alley, exposição de Action Figures; estátuas em escala de tamanho real, e diversas outras atraçõe. O evento contará também com nomes de peso como YouTubers, dubladores, creators e streamers. Durante os três dias de evento, a organização do VGS disponibilizará ônibus gratuito para transporte de pessoas entre a estação de metrô de Águas Claras e a Praça do Relógio, para o Taguatinga Shopping.

Sobre o evento

Desde a estreia em 2016, o VideoGameShow tem sido um marco na cena cultural de Brasília, reunindo pessoas de todas as idades para celebrar a rica história dos videogames e explorar os universos fantásticos da cultura geek. Com uma estrutura profissional, o evento conquistou o coração dos brasilienses durante os anos seguintes.

“Estamos muito animados em retornar com mais uma edição. O público pode se preparar para mergulhar em ambientes temáticos, explorar espaços cenográficos e vivenciar experiências imersivas que vão transportá-lo para outro mundo!”, explicou Edivaldo Junior, organizador do VideoGameShow 2024

Os ingressos do evento estão disponíveis no site www.videogameshow.com.br, a partir de R$ 45. Para mais informações e atualizações, siga nas redes sociais @videogameshowbr, e acompanhe o site oficial.