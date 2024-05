Morte de Rita Lee completa 1 ano e cantora recebe homenagens

Em uma noite de lua cheia, Rita lee encerrou a jornada terrestre há exatamente um ano, no dia 8 de maio de 2023. Nesta quarta-feira (8/5), o músico Beto Lee, filho da cantora, e Roberto de Carvalho, marido de Rita, foram às redes sociais para expressar a dor da saudade e homenagear a artista. Em um post, Beto Lee compartilhou uma foto antiga de Rita e escreveu: “Sinto sua falta, ainda doi”.

O parceiro musical de Rita e marido, Roberto de Carvalho, compartilhou com ela não apenas os palcos, mas os desafios e as alegrias da vida. Utilizou também as redes sociais para publicar uma mensagem comovente que diz: "Sangra meu coração. E depois, por favor, me acalma. Traga de volta minha alma. Atenua essa vontade de partir. Tanto amor não pode terminar em dor. Vou juntar muita coragem para a última viagem até você. Até sempre, meu amor". Roberto continua a honrar a memória de Rit, ao trabalhar em músicas inéditas deixadas pela cantora e está colaborando com outros artistas, como Marisa Monte e Arnaldo Antunes.

A assessoria de Gal Costa relembrou a influência de Rita na história da música brasileira e publicou um Reel no Instagram para homenageá-la

Desde o início da luta contra o câncer, Rita deixou claro que seu desejo de uma morte digna seria estar junto da família e longe dos tubos e ventiladores de um hospital e esses pedidos foram atendidos, assim que ela partiu, aos 75 anos. A cantora conquistou o mundo musical pela ousadia nas letras e na junção de gêneros musicais: combinação do rock, música eletrônica e elementos da cultura pop.

Rita permanece como um ícone eterno da cultura brasileira. O legado continua vivo na memória de todos aqueles que foram tocados pelas músicas, entre elas estão: Lança perfume, Erva venenosa, Amor e sexo, Ovelha negra, Doce vampiro, Banho de espuma, Mutante e Mania de você.