Whindersson Nunes entrega doações com drones para evitar roubos

Whindersson Nunes revelou que está usando drones gigantes para levar alimentos até as vítimas da enchente no Rio Grande do Sul. O humorista explicou que precisou usar esse recurso para evitar o roubo dos insumos.

O influenciador explicou através das redes sociais. Ele escreveu: “De madrugada, a partir de 1 da manhã, nossos drones começam a entregar kits proteína, água e aparatos para crianças e adultos nos prédios ilhados”.



Em seguida, Whindersson fez o relato que chocou os fãs: “As pessoas estão roubando e impedindo as pessoas de ajudar. Se você vir alguém levantando um drone gigante, em meu nome, proteja essas pessoas”.



Após o desabafo, internautas escreveram: “Gente, como é pode , em meio a essa tragédia ainda tem pessoas com espírito de porco que ainda faz uma coisa dessa roubando, sinceramente”. “Como pode num momento desses ainda ter gente pra roubar, !?! Deus continue te abençoando”. “Quanta nobreza, amor e humanidade de sua parte”.



Além disso, o influenciador explicou que os alimentos em questão estão sendo destinados às vítimas que estão ilhadas em alguns prédios do estado. Whindersson inclusive publicou um vídeo na rede social que mostra o alagamento e como os drones estão operando para ajudar.



De madrugada, a partir de 1 da manhã, nossas drones começam a entregar kits proteína, água e aparatos pra crianças e adultos nos prédios ilhados, as pessoas estão roubando e impedindo pessoas de ajudar, se você ver alguém levantando um drone gigantes, em meu nome, proteja essas… pic.twitter.com/8RABGrmMj8 — Whindersson (@whindersson) May 8, 2024