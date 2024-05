Lady Gaga lançará registro de show da turnê ‘The chromatica ball’ na Max

A plataforma de streaming Max recebe em 25 de maio, às 21h, o registro da turnê The chromatica ball, da cantora e compositora norte-americana Lady Gaga. Conhecida por performances teatrais e shows dotados de efeitos especiais e trocas de figurino, em Gaga chromatica ball a artista se apresenta para um público de mais de 50 mil pessoas no Dodger Stadium, em Los Angeles (EUA). Entre as canções do repertório, Stupid love, Bad romance, Just dance e Poker face são destaques na voz de Lady Gaga.

Pôster de divulgação de 'Gaga chromatica ball' (foto: Divulgação/Max)

O registro foi gravado durante apresentação de Lady Gaga em 10 de setembro de 2022. A performer é constantemente descrita como uma das mais expressivas artistas pop da última década, ao despontar no mercado fonográfico após o lançamento do álbum The fame, em 2008. “Lady Gaga é uma força imparável”, afirma Nina Rosenstein, vice-presidente executiva de programação da HBO, em nota.

Para além do lançamento de Gaga chromatica ball, Lady Gaga acumula prêmios e, mais recentemente, tem se aventurado na carreira de atriz. A artista, inclusive, é dona de duas indicações ao Oscar, uma delas na categoria de Melhor Atriz pelo trabalho desempenhado em Nasce uma estrela (2018). A sequência do filme Coringa (2019), intitulada Joker: folie à deux, prevista para estrear nas salas de cinema durante o segundo semestre de 2024, conta com a atuação de Lady Gaga no papel de Arlequina.

Confira o trailer de Gaga chromatica ball: