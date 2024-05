'Renascer': José Inocêncio troca Mariana em nova trama

Reprodução/ Globo Cena da novela Renascer

Na trama de Renascer, Mariana, interpretada por Theresa Fonseca, protagoniza mais uma cena de descontentamento. Em um momento de intimidade com José Inocêncio, papel de Marcos Palmeira, ela expressa sua frustração ao se sentir rejeitada.

Enquanto o fazendeiro se dedica à leitura de uma revista sobre agronegócio e produção de cacau, Mariana tenta envolvê-lo, mas é confrontada com a prioridade dada à publicação. "Você tá me trocano até por uma revista?", questiona a jovem, evidenciando sua irritação. A situação revela a tensão entre o casal, em mais uma cena característica da novela das nove da Globo.

A atualização feita pelo autor Bruno Luperi no remake incorpora elementos contemporâneos, como a discussão sobre a produção de cacau e seus desdobramentos econômicos. A chegada de José Bento, interpretado por Marcello Melo Jr, traz consigo não apenas a revista, mas também um diálogo sobre os rumos do agronegócio local.

Ao discutir o conteúdo da revista, José Bento ressalta a importância da empreitada de João Pedro, personagem interpretado por Juan Paiva, na revitalização do negócio do cacau. A conversa entre os personagens reflete não apenas os aspectos do enredo, mas também a dinâmica econômica e política da região retratada. Enquanto o coronel se compromete a ler a revista mais tarde, a tensão conjugal entre ele e Mariana permanece latente, evidenciando as complexidades das relações interpessoais na trama.