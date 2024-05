Charli XCX aparece ao lado de famosas em clipe que estreia nesta sexta

Charli XCX, conhecida cantora e compositora britânica do cenário pop underground, lançou de surpresa, nesta quinta-feira (9/5), o trailer do clipe de 360, single do aguardado próximo registro de estúdio da artista, o enigmático Brat. Lançamentos prévios de Charli, como a energética Von dutch e as faixas Club classics e B2B também constam no repertório do álbum, que será lançado em 7 de junho. Tanto o clipe como a canção serão lançados nesta sexta-feira (10).

O vídeo, estrelado por personalidades como a ex-atriz pornográfica Chloe Cherry, a atriz e modelo Julia Fox e a também modelo Salem Mitchell, é conduzido de maneira cômica. No trailer, Charli aparece inquieta com o lançamento da música, enquanto um grupo de amigas se reúne durante um jantar para decidirem uma possível nova integrante. Ao final do vídeo, é possível escutar o início de 360, faixa que vai introduzir o próximo disco da cantora.

Brat tem tudo para ser um disco voltado para as pistas de dança, uma vez que Charli bebeu de referências da cena clubber londrina para construir o repertório. O projeto é feito com colaboradores veteranos da cantora, caso do produtor musical A. G. Cook. Pioneira entre os artistas que se aventuram no hyperpop, Charli XCX se prepara para botar o pé na estrada com a turnê Sweat North America 2024, durante setembro e outubro deste ano, ao lado do cantor australiano Troye Sivan.

Além disso, Charli tem passagem confirmada no Brasil durante o mini tour que fará para promover o lançamento de Brat. O DJ set da cantora ocorrerá em 22 de junho, no clube noturno ZIG Studio, em São Paulo. Os ingressos se esgotaram poucas horas depois de disponibilizados.