Banda 'Franscisco, el Hombre' divulga novo álbum antes de pausa

A banda brasileira Francisco, el Hombre lançou, nesta quarta-feira (8/5), o álbum Hasta el final. Com 11 anos de carreira, o grupo, que realizará uma pausa das atividades, traz uma produção com releituras de 14 músicas presentes na trajetória do conjunto.

Além do álbum, o quinteto anunciou uma turnê para promover o novo trabalho. “Esse disco vem sendo construído há quatro anos, com muita paciência, esperando o momento certo de lançar”, confessa Mateo, um dos integrantes, em nota. Segundo ele, Hasta el final é um presente aos fãs que marca o fim de uma fase e o começo de outra.



Com parcerias dos artistas Lenine, Mart’Nália, Ilú Obá de Min, Pato Fu, Karina Buhr, Paulo Miklos, Bia Ferreira, BNegão e Agarrate Catalina, o projeto homenageia a diversidade musical latina. O grupo também liberou videoclipes que acompanham as canções do álbum. Gravados no mesmo dia, os vídeos mostram diferentes situações para representar as constantes mudanças na vida.