Alexandre Frota fala sobre ajuda as vítimas no Rio Grande do Sul - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Reprodução/ Instagram Alexandre Frota

Alexandre Frota se destaca nas redes sociais ao participar ativamente dos resgates em Canoas, no RS, durante as enchentes. Em entrevista à Quem, ele compartilha sua motivação e experiências nesse trabalho voluntário incansável.

"Fazemos esse trabalho com muita atenção e segurança. Minha relação não é com o Rio Grande do Sul, e sim com o povo e com o próximo", afirma. Baseado na área vermelha, Frota relata suas dificuldades de acesso, mas destaca o planejamento prévio com as autoridades locais.

Ele descreve suas condições de alojamento e alimentação, evidenciando a escassez de recursos. "Dormi no carro e, quando consigo um quarto no hotel, divido com outros voluntários", compartilha.

Apesar do impacto emocional das cenas presenciadas, Frota enfatiza a importância de manter a compostura diante das vítimas. Ele detalha sua dedicação incansável aos resgates, operando em turnos de 20 horas e enfrentando desafios complexos, como o salvamento de uma mulher em estado de choque no sótão de uma casa. Ao encorajar outros artistas a participarem, ele ressalta a necessidade de comprometimento total e preparo para situações extremas.