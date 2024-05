Marcello Novaes é dispensado da Globo após 36 anos

Reprodução/ Instagram Marcello Novaes

Marcello Novaes encerra sua trajetória na TV Globo com Egisto em Justiça 2, mas expressa o desejo de trabalhar novamente com Manuela Dias: "Espero que ela me convide outras vezes, porque admiro seu trabalho." O ator de 61 anos elogia o roteiro da série, ressaltando sua qualidade e potencial de sucesso.

"Poucas vezes eu li um roteiro em que eu falei: ‘Nossa, aqui tá com uma cara de ser um grande sucesso’." Ao lado de Paolla Oliveira e Nanda Costa, Novaes destaca a parceria e o profissionalismo de suas colegas de elenco.

"É muito bom trabalhar com a Paolla sempre. […] A gente já tinha trabalhado com a Nanda, que é um doce de pessoa, uma menina, mas que, quando entra em cena, ela é um furacão." Manuela Dias, autora da série, explora questões éticas e de justiça, colocando os personagens em situações complexas que abordam temas como vingança e perdão.

Justiça 2, disponível no Globoplay, marca não apenas a despedida de Novaes como "funcionário" da Globo, mas também uma oportunidade de explorar narrativas provocativas e relevantes sobre o sistema judiciário e a moralidade humana. O drama, composto por 28 episódios, oferece uma reflexão profunda sobre as implicações da busca pela justiça em casos onde a reparação é incerta.