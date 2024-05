Prime Video lança novo canal em parceria com o estúdio Sony

A plataforma Prime Video, em parceria com a Sony Pictures, lançou, na quinta-feira (9/5), o Sony One para assinantes no Brasil, Chile, Colômbia e México. O canal, criado para os telespectadores da América Latina, vai disponibilizar diversas produções do estúdio Sony. Para acessar o novo catálogo, os assinantes da Amazon Prime devem pagar um adicional de R$14,90 na assinatura.

O novo canal pode ser acessado pelo mesmo usuário utilizado na assinatura do Prime Video. A parceria tem o objetivo de facilitar e ampliar o catálogo do streaming, que segue em ascensão no país. Alguns dos filmes que podem ser encontrados no Sony One são Jumanji: bem-vindo à selva, Homem-aranha: de volta ao lar e O homem que mudou o jogo.



Outra novidade na Prime Video são novas formas de exibir anúncios para os assinantes do plano tradicional. Uma das estratégias, que já é aplicada no YouTube e na Hulu, é uma propaganda mostrada ao usuário sempre que o vídeo é pausado, com os produtos divulgados podendo ser adicionados a um carrinho de compra. Outro formato que chegará ao streaming é um “carrossel de anúncios”, em que os assinantes poderão navegar em uma linha deslizável durante os intervalos de anúncios ao assistir programas e filmes para adicionar produtos ao carrinho de compras.