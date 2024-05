Disney + divulga imagens e cartaz de nova série de Star Wars

O streaming Disney+ apresenta novo pôster e trailer da nova série de Star Wars. Star Wars: The Acolyte é uma produção live action que tem estreia marcada para o dia 4 de junho. Leslye Headland criou a série baseada nos filmes de George Lucas e também atua como produtora executiva.

Em Star Wars:The Acolyte, a investigação de uma onda de crimes coloca um respeitado Mestre Jedi (Lee Jung-jae) contra uma perigosa guerreira do passado (Amandla Stenberg). À medida que mais pistas surgem, eles são levados a um caminho sombrio, no qual as forças sinistras revelam quem nem tudo é o que parece.



A série é estrelada por Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Dafne Keen, Charlie Barnett, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Dean-Charles Chapman, Joonas Suotamo e Carrie-Anne Moss. O premiado compositor Michael Abels, conhecido por seu trabalho em Corra! e Nós, compôs a música da série.