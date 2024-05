Renascer: 3 personagens da 1ª versão que ainda não têm atores para remake

Foto: TV Globo Leila Lopes (Professora Lu) em Renascer ao lado de Rafael (Kadu Moliterno)

Caso o remake de Renascer siga o mesmo rumo da versão original de 1993, a novela ainda apresentará três novos personagens, cujos intérpretes não foram definidos ou anunciados pela TV Globo até o momento.

Esses personagens terão participações breves ao longo da trama e podem até mesmo não aparecer, dependendo das mudanças significativas que o autor Bruno Luperi continuar realizando na obra original de seu avô, Benedito Ruy Barbosa.

Conheça agora quem são esses três novos personagens:

Lurdinha

Na versão de 1993 de Renascer, Lurdinha foi interpretada por Íris Nascimento. Ela entra na história após o Padre Lívio (Jackson Costa) levá-la para trabalhar na venda de Norberto (Nelson Xavier). Norberto a contrata e, ao longo do tempo, se apaixona por ela. Zinho (Cosme dos Santos) também se encanta pela moça. No desfecho, Lurdinha e Zinho terminam juntos.

No remake, Zinho é agora Zinha (Samantha Jones), sugerindo a possibilidade de um romance lésbico entre ela e Lurdinha. No entanto, a atriz escolhida para interpretar Lurdinha ainda não foi revelada pela Globo.

Rafael

Outro novo personagem que surgirá apenas no desfecho de Renascer é Rafael, um rapaz que vai até Ilhéus procurar a Professora Lu. Eles acabam se casando nos últimos capítulos. Em 1993, Kadu Moliterno interpretou o papel. A identidade do ator que interpretará Rafael na versão atual ainda não foi divulgada.

Aurora

Na versão original de Renascer, Mara Carvalho viveu Aurora, proprietária de uma fazenda em Goiás. José Inocêncio se interessa em comprar a propriedade e acaba se envolvendo com ela durante as negociações. A atriz escolhida para interpretar Aurora no remake ainda não foi anunciada pela emissora.